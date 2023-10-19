Суд в Киеве вынес постановление о задержании беларуса за мародёрство в Буче

Суд в Киеве вынес постановление о задержании беларуса, которого подозревают в краже в условиях военного положения (часть 4 статьи 185 УК Украины), говорится в решении суда.

Согласно постановлению суда, мужчина приехал в Украину в 2020 году и жил в Бучанском районе. За получением статуса беженца беларус не обращался. Украинским полицейским он не предоставил документы, подтверждающие законность своего пребывания в Украине.

С 17 по 28 марта 2022 года, когда Буча была под оккупацией России, беларус обокрал несколько зданий. В постановлении суда говорится, что мужчина украл 5 ноутбуков, 2 дорогих часов, несколько фотоаппаратов и объективы к ним, несколько велосипедов, электроинструменты, золотые и серебряные ювелирные изделия на общую стоимость не менее 70 248 гривен (около 2000 долларов).

Обвинение белорусу предъявили 6 июня. На следующий день он скрылся. Сейчас его подали в розыск.

Издание «Наша Ніва» сообщает, что обвиняемого зовут Сергей Лукьянов. Мужчине 38 лет. В Беларуси он работал художником в Свято-Елисаветинском монастыре. В 2019 году он вступил в незарегистрированную партию Николая Статкевича «Народная Грамада». В 2020 году присоединился к чату «Армия с народом», где агитировали представителей силового блока за перемены в стране.

Лукьянова задержали 21 июля 2020 года. На допросе он дал показания против Николая Статкевича и будущих фигурантов дела «Армии с народом», поскольку «боялся за жену и детей». После этого он переехал в Украину где жил в Буче.

По информации издания, Лукьянов подался на международную защиту в Польше. Сам он живет в Варшаве, и ведет кружок для детей украинских беженцев.