В Беларуси планируют призывать в армию по смс, а при смене номера беларусы должны будут сообщать в военкомат. Соответствующий законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности» опубликовали на Национальном правовом портале, заметило «Зеркало».

В законопроекте предусмотрен новый вид повестки — по смс: «Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством SMS-сообщения».

Эсэмэской могут призвать в случае мобилизации, а также на мероприятия по мобилизационной подготовке. Операторы электросвязи будут обязаны проводить смс-рассылки по спискам от военкоматов и КГБ. Факта отправки будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным адресату.

Кроме того, операторам придется по запросу военкоматов или КГБ в недельный срок предоставлять сведения о номерах беларусов, состоящих на воинском учете. Сами же граждане должны будут сообщать в военкомат о смене личного номера телефона.

Бумажные повестки под расписку будут вручать не только по месту жительства призывника, но и по месту работы и «месту нахождения» — там, где человека обнаружат.