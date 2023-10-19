Суд приговорил к расстрелу отца, убившего своего сына, мать — к 25 годам колонии

Минский областной суд приговорил обвиняемого в убийстве сына Александра Таратута к смертной казни, пишет «Минская правда». Мать Анастасию Таратуту приговорили к 25 годам колонии.

Также Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц, причастных к гибели ребёнка.

В январе супруги избили ребенка руками и ногами по голове и туловищу на глазах двух сестер и брата мальчика.

Семен родился в 2019 году. Мальчик был истощен, родители издевались над ним и избивали каждую неделю, говорила прокурор в суде.

В 2020 году ребенок попал в реанимацию — родители не менее 20 раз ударили Семена по голове. Тогда ему было 8 месяцев.

Анастасию и Александра Таратуту судили за умышленное причинение боли и побои несовершеннолетнего (часть 2 статьи 154 УК) и убийство малолетнего с особой жестокостью (подпункты 2, 6, 15 часть 2 статьи 139).