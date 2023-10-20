Силовики задержали директора и учредительницу студии танцев, где «собирались участники протестов»

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» сообщил о задержании директора и учредительницы студии танцев, где «собирались участники протестов».

По информации «Нашай Нівы», речь идет о сотрудниках школы танцев «Квартал» Юлии Шостак и Александре Душевском. В опубликованном на канале ролике директор школы танцев утверждает, что «на базе их студии участники протестов собирались и изготавливали протестную символику». Учредительница студии на камеру говорит, что ходила на марши.

По какой статье обвиняют танцоров, в видео не уточняется.

Обновлено в 10:55. Добавлены сведения от «Нашай Нівы».