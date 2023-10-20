Минское духовное училище запустило дистанционный курс для заключенных по основам православия

При Минском духовном училище открыли дистанционный спецкурс для заключенных «Основы православной веры и христианской нравственности», заметило «Зеркало».

Первое занятие прошло 13 октября в онлайн формате. Всего на курс приняли 100 человек — они будут учиться два раза в неделю на протяжении двух лет. Вести занятия будут священнослужители Минской епархии.

«Учебная программа включает такие предметы, как Библейская история Ветхого Завета, Библейская история Нового Завета, основы православного вероучения, введение в христианскую апологетику, история христианской Церкви, церковно-славянский язык, введение в Литургику, христианская этика», — сказано на сайте БПЦ.