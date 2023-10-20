Эстонский банк LHV прекратил расчеты в Беларуси

Эстонский банк LHV Pank прекратил обслуживание своих карт на территории Беларуси, пишет «Мотолько Помоги». По информации канала, это произошло в конце сентября.

Блокировка распространяется на все операции с картами — в магазинах, маркетплейсах и банках Беларуси.

«Беларусы, которые проживают в Эстонии и имеют действующий ВНЖ этой страны, могут обращаться в банк за получением необходимых услуг — ограничений нет», — передает «Мотолько помоги».

В октябре операции в Беларуси прекратили литовские банки Revolut и Siauliu Bankas. Luminor, Swedbank и SEB — остановили использование платежных карт в сентябре.