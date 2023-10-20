В Могилеве двух братьев обвиняют в оскорблении Лукашенко

Против двух братьев из Могилева возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам дела, они опубликовали комментарии о Лукашенко в «экстремистком телеграм-канале». О каких именно сообщениях речь, не уточняется.

Одному из обвиняемых 50 лет. Младший брат работает руководителем компании по производству товаров для комфортного сна.

«В августе 2020 года он принимал участие в несанкционированных митингах сам, под его давлением подчиненным работникам также приходилось выходить на подобного рода мероприятия», — пишет СК.