МИД: в Израиле погибли шесть беларусов

Министерству иностранных дел Беларуси точно известно о шести погибших в Израиле беларусах, сообщил Sputnik пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«По состоянию на настоящий момент у нас есть точная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела Ашкелона ранее сообщали СМИ», — сказал он.

По словам Глаза сейчас тело девушки доставляют в Беларусь для захоронения.

12 октября посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев сообщил, что с начала войны в Израиле погибли трое беларусов, один пропал без вести. 19 октября глава МИД Сергей Алейник рассказал, что Беларусь не может вывезти людей из Израиля из-за санкций США.