Силовики в Бресте задержали тренера по карате за видео с передвижением военной техники. Видео с задержанным опубликовал приближенный к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж».

На видео беларус рассказывает, что работает тренером по карате и ему предъявили обвинение в том, что он снял видео военной техники и выложил его в «экстремистский» телеграм-канал.

Также задержанный сообщил, что в 2020 году развешивал ленточки на столбах и знаках и расклеивал листовки вдоль дороги.

«Медиазона» нашла похожего мужчину с видео на сайте «Белорусской федерации Кёкусинкай Будо каратэ». Им оказался Александр Евтихов — многократный чемпион и призёр чемпионатов Республики Беларусь.

По какой статье задержали мужчину и в каком статусе он находится — неизвестно.