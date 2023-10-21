Лукашенко подписал указ о закрытии колонии в Ивацевичах

Лукашенко подписал указ о ликвидации исправительной колонии №5 в Ивацевичах. Документ опубликован на национальном правовом портале.

На месте колонии планируют создать лечебно-трудовой профилакторий. В документе говорится, что МВД должно за три месяца ликвидировать ИК-5 и зарегистрировать на ее месте ЛТП-8. Профилакторию передадут все имущество колонии.

По данным правозащитного центра «Вясна», в ИК-5 отбывают наказание семеро политзаключенных: Александр Францкевич, Александр Авдеюк, Павел Беленик, Антон Бобров, Илья Дубский, Павел Песков и Алексей Семенов.