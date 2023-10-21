Суд в Слониме оштрафовал дефектолога за продажу книги, которую в 2022 году признали «экстремистской»

Суд в Слониме оштрафовал на 370 рублей дефектолога, которая хотела продать в интернет-магазине книгу, признанную «экстремистской» в 2022 году. Ее судили по статье о распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 УК). Соответствующее решение опубликовано в банке судебных решений, заметило Hrodna.lіfe.

Речь о книге Анатолия Тараса «Краткий курс истории Беларуси IX — XXI вв». В суде женщина рассказала, что купила издание в книжном магазине Гродно для дочери-школьницы. Дочь поступила в университет, и слонимчанка решила продать книгу в интернет-магазине.

За два месяца книгу никто не купил, и женщина сдала ее в макулатуру. В суде она сказала, что не знала о том, книга признана «экстремистскими материалами». Женщина отметила, что она педагог с 20-летним стажем и никогда не участвовала в протестной деятельности.

Книгу признали экстремистской по решению суда Октябрьского района Витебска от 12 сентября 2022 года. События истории автор в ней показал с национальной точки зрения.