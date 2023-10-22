Осужденного на 14 лет колонии Николая Статкевича пять раз за пять месяцев помещали в ШИЗО

Политика Николая Статкевича, осужденного на 14 лет колонии, пять раз за пять месяцев помещали в ШИЗО, рассказала его жена Марина Адамович.

Всего с 10 марта к заключенному девять раз применили меры воздействия.

Причины помещения политика в ШИЗО неизвестны. Жена осужденного уточнила, что не получала от него вестей уже 254 дня.

В декабре 2021 года суд приговорил Статкевича к 14 годам колонии особого режима, а в июне 2022 года КГБ внес политика в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Статкевича вместе с другими фигурантами «дела Тихановского» судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО.

Политику предъявили обвинение в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).