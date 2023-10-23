Суд признал телеграм-канал «Народныя амбасады Беларусі» «экстремистским»

Суд Лидского района Гродненской области признал телеграм-канал народных посольств «Народныя амбасады Беларусі» «экстремистским», такая информация появилась в обновленном списке на сайте Мининформа.

Экстремистскими материалами признан и логотип телеграм-канала «Народныя Амбасады Беларусi». «Экстремистским» признан и телеграм-канал «Народная Амбасада Беларусi у Iталii» вместе с логотипом.

В обновленный список также попали телеграм-каналы «Беларускі Хаб "Новая Зямля"», «Пул Последнего Диктатора», «РПД "Черный мост" поддержка» и «РПД "Черный мост"», «Колективи Солідарності Solidarity Collectives».

«Экстремистскими» материалами признан телеграм-канал PALATNO Media, а также твиттер, страница в Фейсбуки аккаунт в Инстаграм издания.

«Экстремистскими» признали аккаунты в Инстаграм «pahavarys» «Трэба пагаварыць», daidarogu, youtube_belarus, motolkohelp, 365real.reels. Аккаунты в Тик-ток «ДЗВIНОЧОК», prezident_sveta_by, vacreet, belsat doc, «Алесь Вольны»