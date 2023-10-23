Суд приговорил повара гродненской пиццерии к 5 годам колонии за «призывы к массовым беспорядкам»

Суд Октябрьского района Гродно приговорил пиццайоло гродненской пиццерии Сергея Ботвича к 5 годам колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судебный процесс над Ботвичем начался еще 16 мая и длился до 25 августа. Приговор правозащитникам стал известен только сейчас.

Правозащитники пишут, что Ботвич написал в телеграм-чате «Гародня 97%» комментарии, «содержащие высказывания побудительного характера и призывающие к насильственным действиям». Также мужчина призывал к насилию в отношении сотрудников ОВД, поджогам и погромам, «готовности использования при совершении преступных действий бутылок с зажигательной смесью (коктейль Молотова), при этом не довел свой преступный умысел, направленный на организацию массовых беспорядков до конца».

Мужчина в суде свою вину признал частично. Ботвич утверждал, что оставленные им комментарии не имеют отношения к организации массовых беспорядков. Но в суде эксперт, доцент кафедры русской филологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы рассказала, что сообщения всё же побуждают к силовому протесту.

Ботвича задержали в начале января 2023 года и поместили в СИЗО.