Суд приговорил минского предпринимателя к 2,5 годам домашней химии за участие в одном из маршей в 2020 году

Суд Советского района Минска приговорил к 2,5 годам домашней химии 38-летнего индивидуального предпринимателя Александра Иокшу за участие в несанкционированном массовом мероприятии (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники сообщают, что согласно материалам дела Иокша в Минске принял участие в марше протеста в 2020 году, при этом он «публично выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши, блокировал движение путем перекрытия проезжей части, что привело к нарушению работы общественного транспорта и причинению материального ущерба на сумму 33 771 рубль 63 копейки».

Иокша воспитывает двух несовершеннолетних детей. В Минске занимался ремонтными и строительными работами. До суда он находился под стражей.