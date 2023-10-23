Суд арестовал бывшего милиционера из Орши на 37 суток за подписки на «экстремистские» ресурсы

Суд Орши арестовал охранника строительного гипермаркета «Билд» Сергея Вальковича на 37 суток за хранение и распространение «экстремисткой» продукции (статья 19.11 КоАП), сообщают правозащитники «Вясны».

Правозащитники пишут, что Валькович — бывший милиционер, который последнее время работал охранником в гипермаркете «Билд» в Орше. Мужчину задержали 3 октября на рабочем месте. На него составили сразу 5 административных протоколов за подписки на «экстремистские» каналы.

Первый суд над Вальковичем прошел 4 октября. Тогда мужчину осудили на 7 суток. Через два дня его снова осудили на 10 суток ареста. В третий раз Вальковичу назначили 5 суток ареста за подписку на издание «Хартия» в Одноклассниках.

Четвертый суд над Сергеем прошел 12 октября. Его обвинили в подписках на «Мая Краіна Беларусь», «Радыё Свабода» и «Белсат» и арестовали еще на 15 суток. Общий срок ареста составил 37 суток.

Известно, Валькович воспитывает несовершеннолетнего ребенка.