Суд арестовал бывшего милиционера из Орши на 37 суток за подписки на «экстремистские» ресурсы
Суд арестовал бывшего милиционера из Орши на 37 суток за подписки на «экстремистские» ресурсы
23 октября 2023, 12:49
 
 
 
 
 

Суд Орши арестовал охранника строительного гипермаркета «Билд» Сергея Вальковича на 37 суток за хранение и распространение «экстремисткой» продукции (статья 19.11 КоАП), сообщают правозащитники «Вясны».

Правозащитники пишут, что Валькович — бывший милиционер, который последнее время работал охранником в гипермаркете «Билд» в Орше. Мужчину задержали 3 октября на рабочем месте. На него составили сразу 5 административных протоколов за подписки на «экстремистские» каналы.

Первый суд над Вальковичем прошел 4 октября. Тогда мужчину осудили на 7 суток. Через два дня его снова осудили на 10 суток ареста. В третий раз Вальковичу назначили 5 суток ареста за подписку на издание «Хартия» в Одноклассниках.

Четвертый суд над Сергеем прошел 12 октября. Его обвинили в подписках на «Мая Краіна Беларусь», «Радыё Свабода» и «Белсат» и арестовали еще на 15 суток. Общий срок ареста составил 37 суток.

Известно, Валькович воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

     