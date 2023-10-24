На месте Брестского гетто продолжат строить жилой дом

Бресткий исполком сообщил, что на месте бывшего гетто в городе продолжат строительство жилого дома. В январе 2019 года там нашли останки 1214 расстрелянных узников.

Строительство дома между улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова планируют на первый-второй кварталы 2024 года, после того, как будет получено заключение экспертизы. Аукцион на заключение договора аренды выиграло ООО «АйронИнвестПроект».

В исполкоме уточнили, что «учли факт» найденных останков тел и «осуществили дополнительное обследование территории». Других останков на территории жилого комплекса не нашли.

В январе 2019 на месте строительства «Прибужского квартала» нашли фрагменты человеческих костей — возведение объекта поставили на паузу. В 2020 году мэр Бреста Александр Рогачук сказал, что участок могут снова выставить на аукцион, поскольку проект является «оптимальным с точки зрения сохранения памяти и архитектуры города».