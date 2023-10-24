В Бресте силовики задержали инженера за видео с военной техникой

В Бресте силовики задержали инженера-энергетика за отправку в чат видео с военной техникой. Об этом отчитался провластный телеграм-канал «Первый рубеж».

В видео, опубликованном каналом, задержанный представляется Александром Николаевичем и говорит, что у него есть жена и трое детей. «Медиазона» нашла страницы брестчанина в соцсетях, его зовут Александр Бойко.



— На тот момент был испуган, поэтому выложил видео на эмоциях. В этом чате был нарратив, что вот-вот начнутся военные действия между Беларусью и Украиной, — говорит инженер.

В ролике показывают скриншоты из чата. В пояснении к видео с военной техникой говорится, что она движется по трассе М1 в сторону Бреста. Когда это было снято, неизвестно.