Отца осужденного за массовые беспорядки подростка арестовали в шестой раз

Отца осужденного за массовые беспорядки подростка Никиты Золотарева Михаила Лапунова арестовали в шестой раз, сообщает «Гомельская Вясна».

Результат суда неизвестен, но на свободу Лапунов не вышел, уточняют правозащитники. Гомельчанина обвинили в распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

В конце августа правозащитники сообщили «Медиазоне», что силовики задержали мужчину по имени Михаил Лапунов 9 августа. Так же зовут отца осужденного за массовые беспорядки 18-летнего Никиты Золотарева.

14 июля 2021 года суд Центрального района Гомеля приговорил Никиту Золотарева к 1,5 годам лишения свободы за «нападение на сотрудников СИЗО» (статья 364 УК). Согласно материалам дела, он сделал подножку сотруднику СИЗО Лучкину. Когда тот поднялся, то прислонил Золотарева к стене, но подросток схватил сотрудника за волосы и шею, а также угрожал применить насилие в адрес сотрудницы Ховбок и ее близких.

22 февраля 2021 года подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконное изготовление взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК).