Силовики задержали за «экстремистские» подписки как минимум 9 человек из Гомельской области

Силовики отчитались о задержании как минимум 9 человек в Петрикове, Житковичах и Турове.

Провластный телеграм-канал «Ближе к звёздам» опубликовал видео с кадрами задержаний. На них силовики выламывают двери в квартиры и заламывают руки задержанным. Некоторых кладут лицом в пол, а одно задержанного вытаскивают из кровати.

В ролике силовики показывают девятерых человек, все они говорят, что были подписаны на «экстремистские» группы и каналы в соцсетях.

— Всем «героям» сюжета предстоит ответить за свои действия в соответствии с УК и КоАП, а также провести холодные осенние дни в изоляторе временного содержания с последующей выплатой штрафа, — пишет провластный канал.