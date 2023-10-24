Baza: в Крыму за «покушение на военнослужащего» задержали беларуса

Гражданина Беларуси Вячеслава Пискунова задержали за «покушение на военнослужащего» в аннексированном Россией Крыму, пишут российские медиа Baza и Mash.

Пискунов живет в Севастополе, имеет чешское ВНЖ. Его обвиняют в причастности к взрыву машины военнослужащего 23 сентября в Джанкое. По данным Baza, крымский СК нашел у него «схрон» из электродетонаторов, почти два килограмма гексогена, пистолет-пулемет и 138 патронов.

Пискунова обвиняют в попытке убийства, хранении взрывчатых веществ и умышленном повреждении имущества, пишет Baza. При взрыве 23 сентября никто не пострадал.