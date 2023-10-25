Суд оштрафовал Светлогорский ЦКК более чем на 3 млн рублей

Экономический суд Гомельской области 16 октября постановил взыскать со Светлогорского целлюлозно-картонного комбината 3 341 758 рублей за вред, причиненный окружающей среде, об этом со ссылкой на решение суда пишет «Флагшток».

В резолютивной части решения суда не сообщается, когда произошел факт нарушения Светлогорским ЦКК природоохранного законодательства, и в чем его суть.

За последние три года работы — пять смертей. Что известно о заводе в Светлогорске, где вчера погибли трое рабочих

В пресс-службе концерна «Беллесбумпром» уточнили, что завод был оштрафован за несвоевременное оформление природоохранных разрешительных документов в связи с истечением срока действия прежних.

Обновлено в 14.35: добавлен комментарий концерна «Беллесбумпром».