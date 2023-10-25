Силовики задержали трех беларусов, участвовавших в акциях протеста; все трое попали на одно фото

Силовики задержали семейную пару и их знакомого за участие в акциях протеста в 2020 году. Видео с задержанными опубликовал приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База"».

На видео задержанная девушка рассказала, что ее мужа ранее привлекали за перекрытие дорог и нарушение общественного порядка (статья 342 УК). На это обратили внимание и авторы канала в своем посте.

— На данный момент привлекли моего знакомого, где на фотографии также была я. В отношении меня возбудили уголовное дело, — сказала в «покаянном» видео беларуска.

В каком статусе находятся задержанные — неизвестно.