Силовики задержали сотрудницу «Белспецэнерго» за переписку в чат-боте платформы «Голос». Видео с задержанной опубликовал приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База»».

На видео девушка рассказывает, что работает инженером по сметной работе на «Белспецэнерго» и проходила опрос в чат-боте платформы «Голос» в вайбере на тему замены паспорта.

Авторы поста сообщили, что «заявку на паспорт» беларуска оставила 15 августа на рабочем месте.

В каком статусе находится девушка и по какой статье ее обвиняют — неизвестно.