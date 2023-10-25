Минздрав лишил лицензии медицинский центр «Внуки Гиппократа»

Коллегия Министерства здравоохранения лишила центр «Внуки Гиппократа» лицензии на медицинскую деятельность, сообщает телеграм-канал ведомства.

По информации Минздрава, причиной аннулирования лицензии стали грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия договоров на техническое обслуживание медицинской техники, нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи и т.д.

В июле Минздрав лишил лицензии центр «Новое зрение». По мнению ДФР, центр нарушил законодательство о лицензировании — в Минздрав предоставили подложные документы с недостоверными сведениями.