Суд признал «экстремистскими материалами» словосочетание «Полк Каліноўскага»

Министерство информации обновило Республиканский список экстремистских материалов. По решению суда Центрального района Минска туда был включен сайт Полка Калиновского, аккаунты полка в тиктоке и социальной сети Х, ютуб-канал полка, а также «визуальный материал, текст "Polk Kalinouskaha", "Полк Каліноўскага", в том числе с какими-либо надписями».

«Экстремистскими» также признаны инстаграм-аккаунт инициативы помощи политзаключенным «Вольныя», фейсбук-аккаунт Светланы Тихановской, телеграм-канал «Беларускi праваслаўны прыход у Вiльнi» і «Беларускі Дабраахвотніцкі Корпус», а также сайт и социальные сети медиа «Рогачев Online».