В Витебске областной суд отменил решение о конфискации телефона у беларуса за бчб-аватарку в соцсети. В августе жителя Витебска приговорили к 10 суткам ареста и конфисковали телефон как «средство преступления», пишет «Зеркало» со ссылкой на банк судебных решений.

«Запретную» символику в профиле мужчины в фейсбуке обнаружил участковый из Верхнедвинска. Он составил протокол, а 22 августа суд присудил мужчине 10 суток ареста за «пикетирование» (часть 1 статьи 24.23 КоАП). Также суд постановил конфисковать телефон как средство совершения административного правонарушения.

В середине октября заместитель председателя Витебского областного суда постановил вернуть телефон владельцу.

Суд Верхнедвинского района допустил ошибку: назначать наказание по КоАП можно только в пределах санкции статьи, а статья 24.23 не предусматривает конфискации средства совершения правонарушения. Если возврат телефона окажется невозможным, то беларусу должны компенсировать его стоимость.