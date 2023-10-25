КГБ проведет в Могилеве учения по реагированию на теракты

В Могилеве 25-26 октября будут проходить учения « по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма», сообщает пресс-служба КГБ.

Как сказано в пресс-релизе ведомства, в учениях примут участие подразделения КГБ, Министерства обороны, МВД, СК, Госпогранкомитета, МЧС и других госорганов.

Сценарий учений предусматривает задействование военной техники, выставление блокпостов, применение имитационных боеприпасов и других спецсредств. Возможно ограничение движения транспорта.