Польская компания CDRL сообщила о финансовых проблемах своей «дочки» в Беларуси — сети магазинов «Буслік»

Польская компания CDRL сообщила, что у ее дочерней компании в Беларуси ООО «ДПМ», которая владеет крупной торговой сетью магазинов детских товаров «Буслік», возникли финансовые проблемы и ей грозит банкротство, пишет издание fxmag.pl. На материал обратило внимание издание Most.

CDRL, которая владеет Брендом Coccodrillo, сообщила, что «ДПМ» должно в 10-дневный срок погасить кредит беларуского «Альфа Банка» размером в 3,95 млн долларов по состоянию на 20 октября. Основанием для немедленного погашения обязательств дочерней компании является возникновение признаков неплатежеспособности, а также уменьшение стоимости залога в связи с недостаточным количеством товаров в обороте, под обеспечение которыми выдан кредит.

«Дочерняя компания не имеет ликвидных средств для погашения кредита в течение установленного периода», — говорится в сообщении CDRL.

Руководство ООО «ДПМ» направило в Мингорисполком заявление о предотвращении экономической несостоятельности и банкротства. В нем описываются меры, которые необходимо принять для погашения обязательств и продолжения деятельности. В том числе — изменение договоров с торговыми центрами, установление условий действия кредитной линии, повышение торговой наценки, а также приостановление исполнения обязательств по договорам аренды.

Проблемы могут привести к тому, что «ДПМ» не сможет вовремя рассчитаться с польской материнской структурой за поставленные товары. CDRL уже произвела списание стоимости акций беларуской «дочки» на 54,7 млн злотых (около 41,3 млн рублей по курсу Нацбанка). Также планируется списание ее дебиторской задолженности.

Согласно отчетности CDRL, выручка «Бусліка» (без учёта интернет-продаж) в III квартале 2023 года снизилась на 27,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года до 25,4 млн злотых (в эквиваленте), в онлайн-канале продажи упали на 64,0% до 0,59 млн злотых. За 9 месяцев 2023 года выручка в офлайн-канале составила 69,01 млн злотых (минус 17,9% к соответствующему периоду 2022 года), а онлайн-канале — 3,02 млн злотых (минус 44,5%).

ООО «ДПМ», крупный дистрибьютор детских товаров в Беларуси, был зарегистрирован в Минском районе в 2016 году, интернет-магазин — в 2015-м. У сети «Буслік» более 40 магазинов в 20 городах страны.

CDRL объявила о приобретении сети в 2018 году.