Суд приговорил к 1,5 годам колонии депортированного из России Дениса Хохлова

Суд приговорил к 1,5 годам колонии Дениса Хохлова, которого Россия ранее выдала Беларуси. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Хохлова признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Денис Хохлов жил в России с февраля 2023 года, туда он уехал из-за опасений преследования. Из России он собирался уехать в Грузию, но в июне 2023 года был задержан в Кабардино-Балкарии из-за того, что находился в межгосударственном розыске по запросу Беларуси.

Денис — отчим уже осужденного за участие в протестах на два года домашней химии Владислава Лагутенко.