За «пикетирование» деньгами в банке суд арестовал минчанина на 15 суток

Суд Советского района Минска арестовал минчанина на 15 суток за нарушение проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Причиной стало нанесение бчб-флага и надписи «3%» на денежные банкноты, говорится в постановлении суда, на которое обратило внимание издание «Зеркало».

В постановлении суда говорится, что купюры с нанесёнными надписями «3%» и нарисованным бчб-флагом несколько раз обнаружили в отделении «Беларусбанка» на улице Веры Хоружей при изъятии денег из инфокиоска. Это были банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 рублей.

По видеозаписям вычислили мужчину, который часто пополнял счет наличными в этом инфокиоске, в дни обнаружения купюр с надписями. В постановлении суда говорится, что в материалах дела имеются не только записи видеокамер, но и фотоснимки того, как клиент вносит деньги в инфокиоск.

Когда задержали мужчину — неизвестно. Но на минчанина составили два протокола за за нарушение проведения массовых мероприятий по двум эпизодам обнаружения купюр с надписями.

«Установлено, что В. с целью выражения своих общественно-политических интересов провел массовое мероприятие — пикетирование — без разрешения Мингорисполкома путем нанесения на денежных купюрах … знака "3%" и бело-красно-белого флага для демонстрации гражданам. Графическое исполнение изображений на купюрах, помещение купюр в инфокиоск с целью последующего участия данных денежных знаков в гражданском обороте, доступность их для просмотра неограниченному кругу лиц свидетельствуют об умысле В. на выражение своих общественно-политических интересов для привлечения внимания общественности к ним, что соответствует признакам пикетирования», — решил суд.

Мужчина признал свою вину, и в суде рассказал, что наносил надписи шариковой ручкой, а идею подсмотрел в одном из телеграм-каналов.