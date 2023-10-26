Силовики задержали инженера, который «хотел помочь в разработке "Партизанского телеграма"»

Силовики задержали сборщика электронных компонентов и серверов, сообщает провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

В видео, опубликованном каналом, задержанный говорит, что участвовал «во всех акциях протеста», переписывался с представителями «Киберпартизан» и «предлагал свои услуги по разработке "Партизанского телеграма"».

— Дали задание устранить ошибку в приложении, я это задание не сделал, — добавляет он.

Авторы канала пишут, что инженеру грозит до 15 лет колонии за «содействие террористической организации».