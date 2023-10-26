В Волковыске за подписки на «экстремистские» телеграм-каналы задержали работников районной больницы и «Белтелекома»

В Волковыске за подписки на «экстремистские» телеграм-каналы силовики задержали работника Волковысской центральной районной больницы и отделения «Белтелеком», видео с ними появилось в близком к силовикам телеграм-канале «ПуЛьС ГрОдНо».

Один из задержанных на камеру говорит, что работает в Волковысской ЦРБ. Судя по соцсетям мужчину зовут Александр Скируха. Задержанный говорит, что в соцсетях распространял «экстремистские» материалы.

Второй задержанный говорит, что работает в «Белтелекоме». Судя по соцсетям, мужчину зовут Игорь Поликша. Задержанный говорит, что в 2020 году учувствовал в «незаконных» митингах и также был подписан на «экстремистские» телеграм-каналы.

По какой статье задержаны жители Волковыска и где сейчас они находятся — неизвестно.