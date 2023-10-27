Заключенного из Жлобина судили за распространение «экстремистских» материалов, пока он был в СИЗО

Заключенного Алексея Авдеева, находящегося в СИЗО по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), судили по административной статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, сам Алексей Авдеев на суде не присутствовал. Его дело 13 октября в суде Жлобинского района рассматривала судья Наталья Качалова. Алексея судили из-за найденного у него во время обыска плаката, а также — из-за подписок во Вконтакте на «экстремистские» сообщества. За это суд оштрафовал Авдеева на 1100 рублей, его мобильный телефон был конфискован.