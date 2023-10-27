Осужденного на 10 лет колонии адвоката Александра Данилевича исключили из адвокатуры

Квалификационная комиссия при Минюсте приняла решение о прекращении адвокатской лицензии Александра Данилевича, осужденного на 10 лет колонии, об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции пишет проект «Право на защиту».

Лицензию Данилевича комиссия решила прекратить в связи с «принятым Минской городской коллегией адвокатов решением об исключении адвоката в связи с вступлением в законную силу приговора суда о признании его виновным в совершении умышленного преступления». Кроме того, комиссия лишила лицензии и адвоката Петрова В.А., «вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной решением Квалификационной комиссии».

10 лет колонии за юридические советы и интервью. Что известно о деле адвоката Александра Данилевича

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, бывший преподаватель факультета международных отношений БГУ. В феврале прошлого года Данилевич подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. Весной 2023 года суд приговорил его к 10 годам колонии по обвинению в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) и пособничестве в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК).