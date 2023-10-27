В Израиле заявили о расширении наземной операции в секторе Газа

Силы обороны Израиля расширяют наземную операцию в секторе Газа, об этом во время брифинга спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, его слова приводит Jerusalem Post.

По словам Хагари, в последние несколько часов израильская армия увеличила количество атак по Газе. Обстрелы, по его словам, ведутся «с неба, моря и земли». От жителей севера сектора Газа потребовали переместиться на юг региона.

«ЦАХАЛ работает во всех измерениях для достижения целей войны», — написал Хагари в твиттере.

В последние сутки силы обороны Израиля нанесли удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа. Сухопутные войска в сопровождении истребителей и БПЛА провели рейд в центральной части Газы. Авиация и артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по объектам ХАМАС Шуджайя и на всей территории сектора Газа.