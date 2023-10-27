MAYDAY.TEAM: силовики задерживали жителей Кореличей в поликлинике, доме культуры и райисполкоме

Сотрудники ОМОН УВД Гродненского облисполкома провели «зачистку» в Кореличах, людей задерживали в местной поликлинике, доме культуры и райисполкоме, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

По информации правозащитников, в центральной районной поликлинике были задержаны «несколько врачей и стоматолог». С остальным персоналом поликлиники силовики провели «профилактические беседы о недопустимости подписки на экстремистские ресурсы».

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Кроме того, как пишет телеграм-канал, двух человек силовики задержали в Кореличском райисполкоме, также были задержаны некоторые сотрудники Кореличского районного центра культуры и народного творчества.

Правозащитникам неизвестно, по каким именно статьям были задержаны люди, однако, вероятнее всего, их обвиняют по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

Сегодня телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде» сообщал и о массовых задержаниях на предприятии «Лидское пиво». По информации авторов канала, там было задержано не меньше шести человек.