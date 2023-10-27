Телеграм‑канал библиотеки имени Скорины в Лондоне признан «экстремистским»

Суд Лидского района признал «экстремистским» телеграм-канал библиотики и музея имени Франциска Скорины в Лондоне. Это следует из обновленного списка «экстремистских материалов».

Библиотека имени Скорины в Лондоне — самая большая библиотека беларуской эмиграции, в которой есть музей и диаспорный. Она была официально открыта в 1971 году, фонд библиотеки изначально состоял из книг беларуских священников, эмигрировавших в Лондон после Второй мировой войны. Библиотека собирает издания на беларуском языке и книги о Беларуси и беларусах на разных языках мира.

Кроме того, «экстремистскими» были признаны инстаграм-аккаунт городского брестского издания «Бинокль» («binklby»), сайт лунинецкого издания «Информ- прогулка» (inform-progulka.by), тикток аккаунты политика Франака Вечорки, телеканала «Белсат» и проекта Politzek.me.