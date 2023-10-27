Беларусы с картой поляка не смогут стать дипломатами. Об этом говорится в указе, изменяющем положение о дипломатической службе.

В документе сказано, что беларус не может быть принят на дипломатическую службу в случаях, установленных законодательством о гражданской службе. Это значит, что дипломат не вправе иметь документы других государств, «предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью». К таким документам относится карта поляка.

На работу в диппредставительство не возьмут беларусов, у мужей или жен которых есть карта поляка, ВНЖ или гражданство другой страны. Раньше дипломатами не могли стать те, чьи близкие родственники были гражданами других государств.

Согласно новому указу, если у близких родственников, пасынков и падчериц есть иностранный документ, вопрос о приеме на дипломатическую службу согласовывают с КГБ.

Граждане, принимаемые на дипслужбу, должны пройти полиграф. Его проходят и после завершения работы в дипучреждении.