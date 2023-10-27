Объединенный переходный кабинет запустил службу «Одно окно» для поддержки пострадавших от репрессий

Начала работу служба «Одно окно», где пострадавшие от репрессий могут получить информацию о возможной помощи. Платформа создана по инициативе Представительства по социальной политике Объединенного переходного кабинета.

На платформе будет собираться и регулярно обновляться информация о возможной помощи пострадавшим от репрессий. Пока проект работает в тестовой версии.

Помощь можно получить на сайте службы через звонок, чат, электронную почту или письмо. Также можно обратиться за поддержкой через Instagram, Facebook, Telegram и Viber. Это бесплатно и конфиденциально.

В информационной базе службы 245 организаций, которые оказывают помощь беларусам или отвечают за решение многих социальных вопросов. Среди них — госорганизации в Беларуси, белорусские неправительственные организации в изгнании и инициативы в других странах.

Открытие службы «Одно окно» прокомментировала представительница по социальной политике Ольга Горбунова:

— К многим из нас люди обращаются за помощью: у кого-то задержали близкого человека — и он ищет адвоката, помощь с передачами. Кому-то нужна помощь, чтобы принять решение об эвакуации, кто-то отбыл несправедливое наказание, кто-то страдает от домашнего насилия, кто-то в стрессе закрывается и начинает употреблять алкоголь, кому-то не начисляют пенсию или нужна медицинская реабилитация.

Мы можем объединиться и помогать друг другу, это показал наш летний онлайн-марафон солидарности с политзаключенными «Нам не все равно!».