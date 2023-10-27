Суд в Пинске оштрафовал пенсионера за «пикет» нашивкой на куртке в лесу

Суд Пинского района оштрафовал местного жителя по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), он был на охоте в куртке с бело-красно-белой нашивкой. На решение суда обратило внимание «Зеркало».

Пенсионера задержали 1 октября. Как следует из милицейского протокола, он «при проведении охоты на диких животных с целью выражения протеста против действующей власти, осуществлял одиночное пикетирование с использованием протестной символики, а именно, осуществлял охоту с эмблемой в виде бело-красно-белого флага на правом рукаве куртки ».

Каким образом о пенсионере в куртке с нашивкой узнали силовики — неизвестно. Суд оштрафовал его на 1480 рублей (40 базовых величин).