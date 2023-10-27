Силы обороны Израиля: ЦАХАЛ нанес удары по десяткам объектов ХАМАС в Газе

За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по «десяткам объектов» ХАМАС в секторе Газа, сообщают силы обороны Израиля.

Сухопутные войска в сопровождении истребителей и БПЛА провели рейд в центральной части сектора Газа. Авиация и артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по объектам ХАМАС Шуджайя и на всей территории сектора Газа.

«В ходе операции ЦАХАЛ выявил и нанес удары по множеству террористических объектов, в том числе по местам запуска противотанковых ракет, центрам управления войсками, а также по террористам ХАМАС», — говорится в пресс-релизе.

ЦАХАЛ и Агентство внутренней безопасности рассказали об убийстве Мадхата Мубашара — командира батальона ХАМАС «Западный Хан-Юнис». Мадхат принимал участие во взрывах и снайперских атаках на израильские гражданские населенные пункты и солдат ЦАХАЛа, говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

В сообщении сказано, что по окончании операции войска покинули сектор. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛа не было.

Обновлено в 12:20. Добавлена информация об убийстве Мадхата Мубашара.