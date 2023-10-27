Двое наручных часов Виктора Бабарико продали с аукциона

Двое наручных часов политика Виктора Бабарико продали с аукциона, об этом со ссылкой на объявления о торгах на сайте «Белюробеспечения» пишет «Зеркало».

Речь идет о часах Vacheron Constantin и Patek Philippe. Обе модели часов уже продавались на площадке электронных торгов, однако в прошлый раз их никто не купил.

Аукционы по продаже часов состоялись 26 октября, на каждый из них было зарегистрировано по четыре участника. Первые часы были проданы за 48 829 рублей 60 копеек при стартовой цене в 39 400 рублей. Вторые часы купили за 52 560 рублей при стартовой цене в 47 500 рублей.

Имущество Виктора Бабарико начали продавать с аукциона в 2021 году. Одним из первых был продан конфискованный автомобиль Ford Fiesta.

В июле 2021 года Верховный суд приговорил политика Виктора Бабарико к 14 годам колонии. Он начал отбывать наказание в ИК-1 в Новополоцке. В апреле 2023 года появилась информация о том, что политика госпитализировали в городскую больницу со следами избиений. Спустя некоторое время политик пропал и из больницы. Объединение бывших силовиков BELPOL сообщало о том, что его вернули в колонию. По их информации, тогда состояние политика было удовлетворительным, он восстанавливался от полученных травм.

В июле родным Виктора Бабарико сообщили, что он находится в ПКТ в Новополоцкой колонии.