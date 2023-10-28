Силовики задержали директора портала об автомобилях ABW.by Виталия Полякова, сообщает провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

В ролике, опубликованном на канале, Поляков говорит, что участвовал в акциях протеста. По какой именно статье он задержан, не уточняется.

В январе суд Фрунзенского района Минска осудил главную редакторку ABW.by Юлию Мудревскую на 1,5 года колонии по статье о нарушении общественного порядка.

В июне 2022 года телеграм-канал «Центр Э» сообщил о задержании троих сотрудников автомобильного сайта ABW.bу. В «покаянном» видео один из задержанных сотрудников издания рассказывал, что «в августе 2020 года публиковал в рабочем чате сообщения с призывом к насилию по отношению к сотрудникам милиции».

ABW.by пишет о новостях в сфере автомобильного бизнеса. Интернет-портал работает с 2006 года. История проекта началась в 1993 году с выходом газеты «Автобизнес».