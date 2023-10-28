Россиянина арестовали на 5 суток за обложку студенческого билета с эмблемой полка Калиновского

Зеленоградский районный суд Москвы на 5 суток арестовал студента Московского института электронной техники Даниила Войтовича за демонстрацию запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ), следует из опубликованного решения суда. Заседание прошло 25 октября.

В постановлении суда сказано, что студент 24 октября при входе в здание университета показал билет с обложкой, на которой была эмблема полка Калиновского. В документе сказано, что полк является «филиалом подразделения "Свобода России"», которое признано в РФ «террористической организацией».

До этого парень использовал студенческий билет в этой обложке в железнодорожных кассах. Суд признал его виновным в демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ), арестовал студента на 5 суток и конфисковал обложку.