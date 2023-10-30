В СИЗО‑1 не будут принимать медицинские передачи без специального заявления заключенного

В СИЗО-1 Минска больше не будут принимать медицинские передачи без специального заявления заключенного, сообщает правозащитный центр «Вясна».

С сегодняшнего дня в СИЗО действуют новые правила приема медицинских перадач. Согласно указанию Департамента исполнения наказаний, чтобы получить от родственников лекарства, заключенные сначала должны обратиться медчасть с письменным заявлением. При этом необходимость и целесообразность передачи определяет врач СИЗО, он же дает на нее разрешение.

По новым правилам заключенный должен отправить родственникам по почте заявление с разрешением, списком и количеством необходимых лекарств. Только с этим заявлением родственники смогут отдать медицинскую передачу.

Лекарства нельзя будет брать с собой во время этапирования. Если в это время заключенному необходимо принимать лекарства, их будут выдавать с разрешения медработника.

Ранее правозащитники сообщали об инструкции ДИН от 29 апреля, согласно которой заключенным в СИЗО разрешили передавать только витаминно-минеральные комплексы и инсулин иностранного производства. Другие лекарства запретили отправлять бандеролью, так как «они имеются в наличии» медчасти.