«Наша Ніва»: по амнистии вышел экс‑директор «Белтелекома», проходивший по делу бывшего главы охраны Лукашенко

Бывший директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов вышел на свободу по амнистии, пишет «Наша Ніва».

В 2020 году он был одним из 16 фигурантов по делу начальника службы охраны Лукашенко и замглавы Совета безопасности Андрея Втюрина. По версии обвинения, часть фигурантов получала взятки на сотни тысяч долларов за поставку оборудования, а другая часть давала взятки за возможность заключить выгодный контракт. Сиводедов заключил досудебное соглашение и давал показания на других фигурантов дела.

27 июля 2020 года Верховный суд признал его виновным в получении взятки (часть 3 статьи 430 УК) на сумму не менее 470 тысяч долларов 14 тысяч евро. Сиводедова приговорили к 7 годам колонии.

По информации «Нашай Нівы», экс-глава «Белтелекома» вышел на свободу по амнистии 31 мая.