В России полиция задержала участника акции памяти за плакат о расстрелах в Куропатах

В городе Йошкар-Ола полиция задержала Кирилла Войтовича, который пришел на акцию памяти жертв политических репрессий с плакатом на беларуском языке, сообщает «Idel.Реалии».

В Йошкар-Оле 30 октября прошло возложение цветов к мемориалу жертв политических репрессий. После него большая часть участников акции пошла в музей истории города, а несколько остались привести в порядок место возложения цветов, пишет издание.

Одним из них был Кирилл Войтович — его задержали за плакат с текстом «Ноч паэтаў 29-30 кастрычніка. Вечная памяць ахвярам бальшавісцкага тэрору. Жыве вечна». Плакат он повесил в одной из ниш мемориала.

По словам участников акции, на которые ссылается «Idel.Реалии», Войтовича посадили в полицейскую машину и отправили в отделение полиции.