«ЧВК Вагнер» объявил о переходе в состав Росгвардии и «сохранении задач в Беларуси»

В телеграм-канале инструктора «ЧВК Вагнер» «Отечество» появилось сообщение о переходе объединения в состав Росгвардии и «сохранении задач в Беларуси».

Новую базу «ЧВК Вагнер» строят в «зоне СВО», сохраняя при этом всю структуру группы и командиров. «Задачи на "дальнем" (9 месяцев) и Беларусь сохраняются», — написали в телеграм-канале.

Наемники проводят набор бойцов и вызывают людей из резерва, говорится в сообщении. Всем действующим участникам «ЧВК Вагнер» предложили заключить индивидуальный контракт.

Основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина похоронили 29 августа в Петербурге. Его бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области 23 августа.

Ранее в базе Единого государственного регистра появились данные о зарегистрированной под Осиповичами образовательной фирмы «Группа Вагнер».

О прибытии в Беларусь наемников «ЧВК Вагнер» стало известно в начале июля. Минобороны заявило, что наемники проводят занятия с военнообязанными из территориальной обороны под Осиповичами.