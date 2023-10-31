«Белавиа» запланировала гуманитарный рейс из Израиля для беларусов на 6 ноября

«Белавиа» запланировала гуманитарный рейс для беларусов из Израиля на 6 октября, сообщает посольство Беларуси в стране.

Резервную дату рейса определили на 9 ноября. Перелет платный и возможен только для беларусов с действующими проездными документами. Как рассказали в представительстве авиакомпании в Тель-Авиве изданию Reform, билет стоит $550.

В середине октября глава МИД Сергей Алейник заявил, что Беларусь не может вывезти людей из Израиля из‑за санкций США.

Обновлено в 15:20. Добавлена стоимость рейса.